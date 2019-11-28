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NYT: Джулиани вел консультации о возможном предоставлении услуг властям Украины

NYT: Джулиани вел консультации о возможном предоставлении услуг властям Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с официальными лицами Украины возможность предоставления им услуг по возврату похищенных ранее в стране средств. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, передает УНН.

Журналисты газеты ознакомились с документами, из которых следует, что Джулиани в начале текущего года вел переписку на эту тему с представителями украинского Минюста. В одном из писем адвокат Трампа якобы предлагал выплатить ему и его компании Giuliani Partners 300 тыс. долларов за помощь в возвращении Украине средств, которые ранее были похищены и хранятся за рубежом.

В публикации отмечается, что сотрудники газеты также получили черновой вариант документа, в котором Джулиани предлагал аналогичные услуги бывшему генпрокурору Украины Юрию Луценко. Как говорится в материалах, о которых идет речь, адвокат Трампа рассчитывал получить от Луценко 200 тыс. долларов. Издание не утверждает, что стороны достигли каких-то окончательных договоренностей.

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Сам Джулиани заявил журналистам газеты, украинская власть выражала заинтересованность в его услугах.

“Я подумал, что это будет слишком сложно”, — отметил он, и подчеркнул, что в итоге не стал заключать с украинской стороной никаких договоренностей и не получил от нее оплаты. Представители Минюста также сообщили изданию, что не заключали с адвокатом Трампа каких-либо контрактов.

Джулиани ранее не раз заявлял, что у него не было никаких деловых интересов в Украине.

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Личный адвокат Трампа Руди Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

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