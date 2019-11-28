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NYT: Джуліані вів консультації щодо можливого надання послуг владі України

NYT: Джуліані вів консультації щодо можливого надання послуг владі України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обговорював з офіційними особами України можливість надання їм послуг з повернення викрадених раніше в країні коштів. Про це повідомила в середу газета The New York Times, передає УНН.

Журналісти газети ознайомилися з документами, з яких випливає, що Джуліані на початку поточного року вів переписку на цю тему з представниками українського Мін’юсту. В одному з листів адвокат Трампа нібито пропонував виплатити йому і його компанії Giuliani Partners 300 тис. доларів за допомогу в поверненні Україні коштів, які раніше були викрадені та зберігаються за кордоном.

У публікації наголошується, що співробітники газети також отримали чорновий варіант документа, в якому Джуліані пропонував аналогічні послуги колишньому генпрокурору України Юрію Луценку. Як йдеться у матеріалах, про які йде мова, адвокат Трампа розраховував отримати від Луценка 200 тис. доларів. Видання не стверджує, що сторони досягли якихось остаточних домовленостей.

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Сам Джуліані заявив журналістам газети, що українська влада висловлювала зацікавленість в його послугах.

“Я подумав, що це буде занадто складно”, — зазначив він, та підкреслив, що в результаті не став укладати з українською стороною ніяких домовленостей і не отримав від неї оплати. Представники Мін’юсту також повідомили виданню, що не укладали з адвокатом Трампа будь-яких контрактів.

Джуліані раніше не раз заявляв, що у нього не було ніяких ділових інтересів на Україні.

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Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані виявився в центрі уваги ЗМІ після того, як у Вашингтоні розпочався великий скандал через твердження неназваного співробітника американської розвідки про надання Трампом під час телефонної розмови тиску на президента України Володимира Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін у 2020 році.

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