Трамп заявив, що не доручав Джуліані починати в Україні розслідування у справі Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Американський президент Дональд Трамп заявив, що не відправляв свого адвоката Рудольфа Джуліані до України для організації розслідування стосовно колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина Гантера. Слова президента США наводить у вівторок агентство Bloomberg, передає УНН.
“Ні, я не давав йому таких доручень”, — сказав американський лідер в інтерв’ю радіоведучому Біллу О’Райлі, розміщеному на його сайті. Трамп також підкреслив, що вважає Джуліані борцем зі злочинністю.
На питання про те, чим Джуліані займався в Україні, президент США відповів: “Вам слід запитати про це Руді”. “У Руді є інші клієнти, крім мене. За роки він багато працював в Україні”, — додав господар Білого дому.
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Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані виявився в центрі уваги ЗМІ після того, як у Вашингтоні розпочався великий скандал через твердження неназваного співробітника американської розвідки про надання Трампом під час телефонної розмови тиску на президента України Володимира Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін у 2020 році.
Палата представників Конгресу, контрольована Демократичною партією, оголосила на підставі таких підозр про запуск процедури імпічменту щодо республіканця Трампа.
Байден зараз є одним з найбільш ймовірних конкурентів Трампа на майбутніх в листопаді 2020 року президентських виборах.
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