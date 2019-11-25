Парнас надав конгресменам США записи, пов’язані з Трампом, Джуліані та Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США отримав аудіо- та відеозаписи та фотографії, надані комітету Львом Парнасом, помічником особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані, який, ймовірно, зіграв ключову роль в його зусиллях по розслідуванню справ колишнього віце-президента Джо Байдена в Україні. Про це повідомили ABC News численні джерела, знайомі з цією темою, передає УНН.
“Матеріали, представлені комітету, включають аудіо-, відео- і фотоматеріали, які включають, в тому числі, Джуліані і Трамп. Було незрозуміло, що в них зображено, і комітети почали працювати з матеріалами лише минулого тижня”, — йдеться у повідомленні видання.
“Ми викликали в суд містера Парнасу і містера Фрумана для ознайомлення з їх матеріалами. Ми хотіли б, щоб вони в повному обсязі виконали ці повістки”, — сказав голова розвідувального комітету Палати представників Адам Шифф в інтерв’ю CNN у неділю, а представник прес-секретаря комітету додав, що вони не будуть виходити за рамки коментарів голови.
Адвокат Парнаса Джозеф Бонді відмовився коментувати ці заяви.
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Нагадаємо, топ-посадовець Нафтогазу повідомив, що Парнас та Фруман намагались завербувати його.