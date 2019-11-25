Топ-посадовець Нафтогазу повідомив, що Парнас та Фруман намагались завербувати його

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Американські підприємці Лев Парнас та Ігор Фруман, що мають українські та білоруські корені, та які підтримували ділові зв’язки з Рудольфом Джуліані, що є особистим адвокатом президента США Дональда Трампа, намагалися встановити контроль над НАК "Нафтогаз Україна”. Про це в інтерв’ю газеті The Wall Street Journal повідомив директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов, передає УНН.