Топ-посадовець Нафтогазу повідомив, що Парнас та Фруман намагались завербувати його
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Американські підприємці Лев Парнас та Ігор Фруман, що мають українські та білоруські корені, та які підтримували ділові зв’язки з Рудольфом Джуліані, що є особистим адвокатом президента США Дональда Трампа, намагалися встановити контроль над НАК "Нафтогаз Україна”. Про це в інтерв’ю газеті The Wall Street Journal повідомив директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов, передає УНН.
Раніше на цьому тижні добровільно зустрівся зі співробітниками федеральної прокуратури в Нью-Йорку і дав свідчення в рамках розслідування діяльності щодо Парнаса і Фрумана. Вони були затримані в США в жовтні. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк пред’явила їм та ще двом особам звинувачення, зокрема, в незаконному фінансуванні виборчої кампанії президента США Дональда Трампа. Парнаса і Фрумана також підозрюють у спробах домогтися відставки Марі Йованович з посади американського посла в Україні в інтересах неназваного українського чиновника.
Як заявив Фаворов, Парнас і Фруман сказали йому, що хочуть зробити його “своєю людиною”. За словами Фаворова, підприємці з США в березні поточного року пропонували організувати його призначення на посаду глави Нафтогазу. Цей пост займає Андрій Коболєв. За версією Фаворова, він повідомив про те, що сталося Коболєву і відповів на пропозицію Парнаса і Фрумана відмовою.
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Фаворов заявив The Wall Street Journal, що зазначена зустріч з Парнасом та Фруманом відбулася в березні в американському штаті Техас. Його співрозмовники нібито підкреслювали, що підтримують зв’язки з Трампом і Джуліані.
Як наголошується в публікації, адвокат Парнаса запевняє, що твердження Фаворова не відповідають дійсності. Адвокати Фрумана та Джуліані відмовилися від коментарів. Трамп раніше заявляв, що він особисто не знайомий з Парнасом і Фруманом. Джуліані відзначав, що взаємодіяв з ними, але підкреслював, що ніяких ділових інтересів стосовно України у нього немає.
Раніше адвокат Парнаса заявив, що конгресмен Девін Нунес у 2018 році обговорював з Шокіним справу Байденів.