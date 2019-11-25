Топ-чиновник Нафтогаза сообщил, что Парнас и Фруман пытались завербовать его

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Американские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, имеющие украинские и белорусские корни, и которые поддерживали деловые связи с Рудольфом Джулиани, что является личным адвокатом президента США Дональда Трампа, пытались установить контроль над НАК “Нафтогаз Украины”. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal сообщил директор по интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов, передает УНН.

Ранее на этой неделе добровольно встретился с сотрудниками федеральной прокуратуры в Нью-Йорке и дал показания в рамках расследования деятельности по Парнасу и Фруману. Они были задержаны в США в октябре. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в незаконном финансировании избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Парнаса и Фрумана также подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Украине в интересах неназванного украинского чиновника.

Как заявил Фаворов, Парнас и Фруман сказали ему, что хотят сделать его “своим человеком”. По словам Фаворова, предприниматели из США в марте текущего года предлагали организовать его назначения на должность главы Нафтогаза. Этот пост занимает Андрей Коболев. По версии Фаворова, он сообщил о том, что произошло Коболеву и ответил на предложение Парнаса и Фрумана отказом.

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Фаворов заявил The Wall Street Journal, что указанная встреча с Парнасом и Фруман состоялась в марте в американском штате Техас. Его собеседники якобы подчеркивали, что поддерживают связи с Трампом и Джулиани.

Как отмечается в публикации, адвокат Парнаса уверяет, что утверждение Фаворова не соответствуют действительности. Адвокаты Фруман и Джулиани отказались от комментариев. Трамп ранее заявлял, что он лично не знаком с Парнасом и Фруманом. Джулиани отмечал, что взаимодействовал с ними, но подчеркивал, что никаких деловых интересов в отношении Украины у него нет.

Ранее адвокат Парнаса заявил, что конгрессмен Девин Нунес в 2018 году обсуждал с Шокиным дело Байден.

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