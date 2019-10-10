Арешт бізнесменів-союзників Джуліані: у чому їх звинувачують
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У США оголосили про арешт двох бізнесменів з Флориди, які мають українські і білоруські корені Лева Парнаса та Ігоря Фурмана за звинуваченням в незаконному фінансуванні іноземними засобами виборчої кампанії президента США Дональд Трампа, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляє Reuters, американська влада заявила, що двоє іноземних бізнесменів з Флориди, які допомагали особистому адвокату президента Дональда Трампа розслідувати справу політичного конкурента Джо Байдена, були заарештовані. Їх звинувачують в незаконному фінансуванні з-за кордону кампанії Трампа.
Повідомляється, що бізнесмени Лев Парнас і Ігор Фруман були заарештовані і звинувачені в зв'язку з федеральною кримінальною справою, пов'язаною з законами про фінансування виборчих кампаній, заявили федеральні прокурори в Манхеттені.
Кожному пред'явлено звинувачення в помилкових свідченнях і в фальсифікації ділової документації.
Видання зазначає, що арешти пов'язані зі слідством, пов'язаним з імпічментом американському президенту, ініційованому Демократичною партією в Палаті представників США, після розмови Дональда Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, на тлі візиту українського Президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред.), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.
Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.