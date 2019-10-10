Арест бизнесменов-союзников Джулиани: в чем их обвиняют

КИЕВ. 10 октября. УНН. В США объявили об аресте двух бизнесменов из Флориды, которые имеют украинские и белорусские корни Льва Парнаса и Игоря Фурмана по обвинению в незаконном финансировании иностранными средствами избирательной кампании президента США Дональд Трампа, передает УНН со ссылкой на Reuters.