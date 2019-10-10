Арест бизнесменов-союзников Джулиани: в чем их обвиняют
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В США объявили об аресте двух бизнесменов из Флориды, которые имеют украинские и белорусские корни Льва Парнаса и Игоря Фурмана по обвинению в незаконном финансировании иностранными средствами избирательной кампании президента США Дональд Трампа, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как сообщает Reuters, американские власти заявили, что двое иностранных бизнесменов из Флориды, которые помогали личном адвокату президента Дональда Трампа расследовать дело политического конкурента Джо Байдена, были арестованы. Их обвиняют в незаконном финансировании из-за рубежа кампании Трампа.
Сообщается, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман были арестованы и обвинены в связи с федеральным уголовным делом, связанным с законами о финансировании избирательных кампаний, заявили федеральные прокуроры в Манхэттене.
Каждому предъявлено обвинение в ложных показаниях и в фальсификации деловой документации.
Издание отмечает, что аресты связаны со следствием, связанным с импичментом американскому президенту, инициированном Демократической партией в Палате представителей США, после разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, на фоне визита украинского президента в Нью-Йорк, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, разгорелся скандал с телефонным разговором Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена - Хантер Байден - ред.), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.
Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем - самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.