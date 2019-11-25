Парнас предоставил конгрессменам США записи, связанные с Трампом, Джулиани и Украиной

“Материалы, представленные комитету, включают аудио-, видео- и фотоматериалы, которые включают, в том числе, Джулиани и Трампа. Было непонятно, что в них изображено, и комитеты начали работать с материалами только на прошлой неделе”, — говорится в сообщении издания.

“Мы вызвали в суд мистера Парнаса и мистера Фрумана для ознакомления с их материалами. Мы хотели бы, чтобы они в полном объеме выполнили эти повестки”, — сказал глава разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф в интервью CNN в воскресенье, а представитель пресс-секретаря комитета добавил, что они не будут выходить за рамки комментариев председателя.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался комментировать эти заявления.

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Напомним, топ-чиновник Нафтогаза сообщил, что Парнас и Фруман пытались завербовать его.