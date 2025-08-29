Нужно большое желание США: Путин будет за столом переговоров - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что для переговоров с путиным нужно сильное желание США. Он также подчеркнул необходимость усиления санкций против россии, в частности в отношении "теневого флота" и энергетики.
Нужно большое желание США, и российский диктатор владимир путин будет за столом переговоров. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.
Детали
Нужно большое желание Америки: путин будет за столом переговоров. Это первое. Второе, этого желания у россии заканчивать войну нет. То есть они не хотят пока осознавать на уровне их руководства, что эта война приносит им серьезные убытки. Мы сегодня говорим об убытках их экономике. Они пока это не чувствуют. Если правда, то что пишут аналитики, что половину своих налогов они тратили на войну, то это серьезные, страшные цифры
Он подчеркнул, что нужно дожать до конца "теневой флот" россии.
Есть вторичные санкции, тарифы, санкции некоторых компаний. Нужно дожать до конца теневой флот, он не дожат, хотя хорошие шаги сделаны, но там еще много над чем работать. Дожать энергетику по ценовой политике. Все это все равно безусловно будет, я не знаю сколько для этого нужно пакетов
Президент напомнил, что ЕС работает над 19-м пакетом санкций против рф.
19-й пакет готовится, он будет. Это хорошие новости. Эти санкции не могут идти сами, потому что Европы недостаточно. Поэтому Европа сейчас синхронизируется с США. Важно, что у них есть контакт, важно, что они начали работать вместе и очень важно, чтобы дожали. Важно, чтобы США сделали сильные шаги, они самые мощные в санкционной политике. Это все повлияет
Дополнение
Владимир Зеленский заявил сегодня, 29 августа, что Украина напомнит президенту США Дональду Трампу о дедлайне, который Трамп дал российскому диктатору владимиру путину.
На днях Дональд Трамп заявлял, что США могут ввести санкции и пошлины за отказ от урегулирования не только против россии, но и против Украины.