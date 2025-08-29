Нужно большое желание США: Путин будет за столом переговоров - Зеленский

Нужно большое желание США, и российский диктатор владимир путин будет за столом переговоров. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Нужно большое желание Америки: путин будет за столом переговоров. Это первое. Второе, этого желания у россии заканчивать войну нет. То есть они не хотят пока осознавать на уровне их руководства, что эта война приносит им серьезные убытки. Мы сегодня говорим об убытках их экономике. Они пока это не чувствуют. Если правда, то что пишут аналитики, что половину своих налогов они тратили на войну, то это серьезные, страшные цифры