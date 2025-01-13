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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нужный для позиции Украины факт: ГУР о пленных представителях группировки из КНДР

Нужный для позиции Украины факт: ГУР о пленных представителях группировки из КНДР

Киев  •  УНН

 • 8432 просмотра

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Представитель ГУР МО Украины подтвердил факт захвата военных из Северной Кореи. Специалисты работают с пленными и планируют использовать этот инцидент в интересах Украины.

Факт подтверждения относительно непосредственных участников с территории Северной Кореи - очень нужен; в то же время информации, которая бы свидетельствовала об использовании этих военных на территории Украины -  пока нет. 

Об этом пояснил специалист ГУР МО Украины Евгений Ерин, передает УНН.

Украина готовилась к проведению действий по военным Северной Кореи, сейчас с пленными солдатами КНДР работают специалисты. 

Это есть правильный и нужный для Украины и для нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах, отметил представитель ГУР Евгений Ерин.

На вопрос, как же можем в интересах Украины использовать соответствующий инцидент взятия в плен военных КНДР, Евгений Ерин ответил следующее:

В любом случае это интересная и нужная информация, которую мы можем получить. Плюс сам факт подтверждения относительно непосредственных участников с территории Северной Кореи - это тоже очень нужный для нас факт. С ними работают соответствующие специалисты, которые разбираются в этом деле, и которые разбираются в особенностях Северной Кореи, и могут сделать максимально то, что нужно в интересах Украины. 

- сказал представитель ГУР МО Украины.
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Об участии военнослужащих данной страны - этоуже давно анонсировалось ГУР, напомнил он

Мы готовились. И не только мы, но и все службы, которые привлекаются к данному процессу. И соответственно готовы, в тех пределах, которые определены законодательством Украины

 - отметил Ерин.

В Южной Корее подтвердили потерю по меньшей мере 3 тыс. солдат КНДР в войне на стороне рф13.01.25, 08:45 • 15221 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
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