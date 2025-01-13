Нужный для позиции Украины факт: ГУР о пленных представителях группировки из КНДР

Факт подтверждения относительно непосредственных участников с территории Северной Кореи - очень нужен; в то же время информации, которая бы свидетельствовала об использовании этих военных на территории Украины - пока нет.

Об этом пояснил специалист ГУР МО Украины Евгений Ерин, передает УНН.

Украина готовилась к проведению действий по военным Северной Кореи, сейчас с пленными солдатами КНДР работают специалисты.

Это есть правильный и нужный для Украины и для нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах, отметил представитель ГУР Евгений Ерин.

На вопрос, как же можем в интересах Украины использовать соответствующий инцидент взятия в плен военных КНДР, Евгений Ерин ответил следующее:

В любом случае это интересная и нужная информация, которую мы можем получить. Плюс сам факт подтверждения относительно непосредственных участников с территории Северной Кореи - это тоже очень нужный для нас факт. С ними работают соответствующие специалисты, которые разбираются в этом деле, и которые разбираются в особенностях Северной Кореи, и могут сделать максимально то, что нужно в интересах Украины.