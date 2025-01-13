Потрібний для позиції України факт: ГУР про полонених представників угруповання з КНДР
Київ • УНН
Представник ГУР МО України підтвердив факт захоплення військових з Північної Кореї. Фахівці працюють з полоненими та планують використати цей інцидент в інтересах України.
Факт підтвердження щодо безпосередніх учасників з території Північної Кореї – дуже потрібний; водночас інформації, яка б свідчила про використовування цих військових на території України - наразі немає.
Про це пояснив фахівець ГУР МО України Євгеній Єрін, передає УНН.
Україна готувалася до проведення дій щодо з військових Північної Кореї, наразі з полоненими солдатами КНДР працюють фахівці.
Це є правильне і потрібне для України і для нашої позиції інцидент, який ми використаємо у своїх інтересах, зазначив представник ГУР Євгеній Єрін.
На питання, як само можемо в інтересах України використати відповідний інцидент взяття у полон військових КНДР, Євгеній Єрін відповів наступне:
В будь-якому разі це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо отримати. Плюс сам факт підтвердження щодо безпосередніх учасників з території Північної Кореї – це теж дуже потрібний для нас факт. З ними працюють відповідні фахівці, які розуміються на цій справі, і які розуміються на особливостях Північної Кореї, та можуть зробити максимально те, що потрібно в інтересах України.
Про участь військовослужбовців даної країни – це вже давно анонсувалося ГУР, нагадав він
Ми готувалися. І не тільки ми, але й всі служби, які залучаються до даного процесу. І відповідно готові, у тих межах, що визначені законодавством України
У Південній Кореї підтвердили втрату щонайменше 3 тис. солдатів КНДР у війні на боці рф13.01.25, 08:45 • 24169 переглядiв