Нуланд в Москве говорила об участии США в разрешении конфликта на Донбассе - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Москву говорила о формате участия Соединенных Штатов в решение конфликта на Востоке Украины. Об этом в интервью одному из телеканалов сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"Мы обсуждали с президентом Байденом несколько вариантов привлечения США к решению этого конфликта (в Донбассе - ред.), И они сказали, что в принципе поддерживают, но будут думать над форматом и затем предлагать этот формат Украины и России. Я знаю, недавно была встреча представителя президента США Виктории Нуланд с коллегами в Москве, они говорили, уверен, на многие темы, это их темы - но они говорили и о формате их участия ", - сказал Зеленский.
Детали
Деталей этих разговоров, по словам самого Зеленского, он не знает.
Что было раньше
На прошлой неделе в российской столице Москве состоялись переговоры заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Стороны, среди прочего, обсуждали ситуацию в Украине.