Нуланд в Москві говорила про участь США у вирішенні конфлікту на Донбасі — Президент

Цитата

“Ми обговорювали з президентом Байденом декілька варіантів залучення США до вирішення цього конфлікту (на Донбасі — ред.), і вони сказали, що в принципі підтримують, але будуть думати над форматом і потім пропонувати цей формат Україні і Росії. Я знаю, нещодавно була зустріч представника президента США Вікторії Нуланд з колегами в Москві, вони говорили, впевнений, на багато тем, це їх теми — але вони говорили і про формат їх участі”, — сказав Зеленський.

Деталі

Деталей цих розмов, зі слів самого Зеленського, він не знає.

Що було раніше

Минулого тижня у російській столиці Москві відбулись переговори заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака і заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд. Сторони, серед іншого, обговорювали ситуацію в Україні.