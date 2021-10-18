Нуланд в Москві говорила про участь США у вирішенні конфлікту на Донбасі — Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час візиту до Москви говорила про формат участі Сполучених Штатів у вирішення конфлікту на Сході України. Про це в інтерв’ю одному з телеканалів сказав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Цитата
“Ми обговорювали з президентом Байденом декілька варіантів залучення США до вирішення цього конфлікту (на Донбасі — ред.), і вони сказали, що в принципі підтримують, але будуть думати над форматом і потім пропонувати цей формат Україні і Росії. Я знаю, нещодавно була зустріч представника президента США Вікторії Нуланд з колегами в Москві, вони говорили, впевнений, на багато тем, це їх теми — але вони говорили і про формат їх участі”, — сказав Зеленський.
Деталі
Деталей цих розмов, зі слів самого Зеленського, він не знає.
Що було раніше
Минулого тижня у російській столиці Москві відбулись переговори заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака і заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд. Сторони, серед іншого, обговорювали ситуацію в Україні.