Нуланд у Росії зустрілася з кремлівським топ-чиновником Козаком: говорили і про Україну

Як повідомляє видання, Нуланд позитивно оцінила зустрічі, що пройшли в Москві.

Цитата:

"Дуже продуктивні", - сказала вона, виходячи з будівлі адміністрації президента. "Дуже корисні", - сказала вона пізніше.

Деталі

Козак також прокоментував підсумки зустрічі. У коментарі Кремля виданню йдеться, що "відбувся грунтовний і конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту на південному сході України".

Сторони підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди, повідомили в Кремлі. Також вони домовилися про продовження взаємних консультацій.

Візит Нуланд в Росію тривав з 11 по 13 жовтня. У вівторок вона зустрілася із заступником голови МЗС Росії Сергієм Рябковим, на переговорах також був присутній заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Як писав УНН, за даними ЗМІ, Росія раніше виставила США умови для того, щоб візит Нуланд в Москву відбувся. Так, російська сторона в обмін на зняття обмежень з заступника держсекретаря США зажадала від Вашингтона видачі віз своїм дипломатам, яким раніше в них відмовили.

Контекст

5 жовтня стало відомо про чергове ускладнення дипломатичних відносин між Росією і США. Тоді американські сенатори написали відкритого листа президенту США Джо Байдену і зажадали, щоб він поставив Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США або з Вашингтона вишлють 300 російських дипломатів.

У відповідь на це МЗС Росії вказало, що такої кількості російських дипломатів у Вашингтоні немає.

1 серпня США привело склад своїх диппредставництв у відповідність до нових вимог російського уряду. Зокрема, Вашингтон не може наймати на роботу в американські посольства і консульства росіян і громадян третіх країн. Коментуючи ситуацію, що виникла, посол США в Росії Джон Салліван зазначив, що через ці заходи чисельний склад дипмісій в країні скоротиться до 120 осіб.

Своєю чергою, Держдеп США заявив про необхідність 24 російським дипломатам продовжити візи або покинути країну.