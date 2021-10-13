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Нуланд в России встретилась с кремлевским топ-чиновником Козаком: говорили и об Украине

Нуланд в России встретилась с кремлевским топ-чиновником Козаком: говорили и об Украине

Киев  •  УНН

 • 21725 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В российской столице Москве завершились переговоры замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Стороны, среди прочего, обсуждали ситуацию в Украине, передает УНН со ссылкой на российское издание “Коммерсант”.

Как сообщает издание, Нуланд положительно оценила встречи, прошедшие в Москве.

Цитата:

"Очень продуктивные",— сказала она, выходя из здания администрации президента. "Очень полезные“,— сказала она позднее.

Детали

Козак также прокомментировал итоги встречи. В комментарии Кремля изданию говорится, что “состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины”.

Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения, сообщили в Кремле. Также они договорились о продолжении взаимных консультаций.

Визит Нуланд в Россию продлился с 11 по 13 октября. Во вторник она встретилась с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Как писал УНН, по данным СМИ, Россия ранее выставила США условия для того, чтоб визит Нуланд в Москву состоялся. Так, российская сторона в обмен на снятие ограничений с заместителя госсекретаря США потребовала от Вашингтона выдачи виз своим дипломатам, которым ранее в них отказали.

Контекст

5 октября стало известно об очередном осложнении дипломатических отношений между Россией и США. Тогда американские сенаторы написали открытое письмо президенту США Джо Байдену и потребовали, чтобы он поставил России ультиматум: Москва должна расширить посольство США или из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.

В ответ на это МИД России указал, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет.

1 августа США привело состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российского правительства. В частности, Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих стран. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за этих мероприятий численный состав дипмиссий в стране сократится до 120 человек.

В свою очередь, Госдеп США заявил о необходимости 24 российским дипломатам продлить визы или покинуть страну.

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