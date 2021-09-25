СМИ узнали при каком условии Россия готова выдать визу Нуланд
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российская сторона в обмен на снятие ограничений с заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд ожидает от Вашингтона выдачи виз своим дипломатам, которым ранее в них отказали, сообщило издание “Коммерсант” со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
Россия, в частности, требует, чтобы США выдали визу специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константину Воронцову. Он отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен отправиться в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в работе Первого комитета Генеральной ассамблеи, однако с осени 2019 года не может получить визу.
В сентябре того года США отказали в выдаче виз 13 российским дипломатам и парламентариям, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в поезде в Нью-Йорк на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи, а также восьми членам российской делегации, планировавшей участвовать в работе Первого комитета. Кроме Воронцова визы не получили еще несколько российских дипломатов, а также представители Минобороны и “Роскосмоса”.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее “возмутительным примером” неуважения и “невыполнения обязательств в качестве принимающей стороны” со стороны США. Ведомство направило Вашингтону ноту протеста.
Дополнение
Нуланд приедет на переговоры в Россию осенью. Изначально предполагалось, что визит состоится в ноябре, однако теперь в переговорах фигурирует октябрь, пишет издание.
По словам его источников, в Москве Нуланд примет заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Основной на переговорах будет украинская тематика, говорят собеседники издания.