ЗМІ дізналися за якої умови Росія готова видати візу Нуланд

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Росія, зокрема, вимагає, щоб США видали візу фахівцю департаменту нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Костянтину Воронцову. Він відповідає за питання багатостороннього роззброєння і повинен відправитися у Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участі в роботі Першого комітету Генеральної асамблеї, проте з осені 2019 року не може отримати візу.

У вересні того року США відмовили у видачі віз 13 російським дипломатам і парламентаріям, які повинні були супроводжувати главу МЗС Сергія Лаврова в поїзді в Нью-Йорк на тиждень високого рівня сесії Генасамблеї, а також восьми членам російської делегації, яка планувала брати участь у роботі Першого комітету. Крім Воронцова візи не отримали ще декілька російських дипломатів, а також представники Міноборони і “Роскосмосу”.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала подію “обурливим прикладом” неповаги і “невиконання зобов’язань в якості приймаючої сторони” з боку США. Відомство направило Вашингтону ноту протесту.

Доповнення

Нуланд приїде на переговори до Росії восени. Спочатку передбачалося, що візит відбудеться у листопаді, однак тепер в переговорах фігурує жовтень, пише видання.

За словами його джерел, у Москві Нуланд прийме заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Основною на переговорах буде українська тематика, кажуть співрозмовники видання.