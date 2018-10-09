ЧП в Черниговской области: вблизи складов слышно новые взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Вблизи военных складов у города Ичня Черниговской области произошел новый мощный взрыв, передает корреспондент УНН с места событий.
Так, новый взрыв прогремел примерно в 17:20 на расстоянии примерно 10-15 км от артсклады. Была желтая вспышка на горизонте, от которого начали улетать обломки горели, а потом поднялся новый белый столб дыма. После этого взрывы участились. Их интенсивность составляла примерно 2 взрыва в секунду.
По состоянию на 18:30 на горизонте видны желтые вспышки и столб дыма.
Как ранее сообщал УНН, сегодня ночью, в 3:30, поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Из-за взрывов на военных складах образовательный процесс временно приостановили в 59 учебных заведениях.