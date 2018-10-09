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У майже 60 навчальних закладах призупинили навчання через вибухи на Чернігівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Через вибухи на військових складах поблизу Ічні, Чернігівська область, освітній процес тимчасово призупинили у 59 закладах освіти. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

"У зв’язку із перебуванням закладів освіти у зоні можливого ураження та для створення тимчасових пунктів перебування людей призупинено освітній процес у 59 закладах освіти (Бахмацькому, Ніжинському, Прилуцькому районах, Плисківській, Парафіївській, Лосинівській, Малодівицькій ОТГ, містах Ніжин, Прилуки)", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі відзначили, що на даний час Управлінням освіти і науки здійснюються контроль та координація органів управління освітою щодо виконання організаційно-практичних заходів та належної організації освітнього процесу.

Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року о 03:40 годині на території 6 арсеналу (ВЧ А-1479) Міністерства оборони України поблизу смт Дружба Ічнянського району Чернігівської області сталися вибухи та пожежі. Із зони можливого ураження організовано евакуацію населення. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено. 

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