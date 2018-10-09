В почти 60 учебных заведениях приостановили обучение из-за взрывов в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Из-за взрывов на военных складах вблизи Ични, Черниговская область, образовательный процесс временно приостановили в 59 учебных заведениях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
"В связи с пребыванием учебных заведений в зоне возможного поражения и для создания временных пунктов пребывания людей приостановлено образовательный процесс в 59 учебных заведениях (Бахмаче, Нежинском, Прилуцком районах, Плисковской, Парафиевской, Лосыновской, Малодивицкой ОТГ, городах Нежин, Прилуки)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время Управлением образования и науки осуществляются контроль и координация органов управления образованием по выполнению организационно-практических мероприятий и надлежащей организации образовательного процесса.
Напомним, 9 октября 2018 года в 03:40 часов на территории 6 арсенала (ВЧ А-1479) Министерства обороны Украины вблизи пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области произошли взрывы и пожары. Из зоны возможного поражения организована эвакуация населения. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.