НП у Чернігівській області: поблизу складів чутно нові вибухи

Так, новий вибух прогримів приблизно о 17:20 на відстані приблизно 10-15 км від артскладу. Був жовтий спалах на горизонті, від якого почали відлітати уламки, що палали, а потім піднявся новий білий стовп диму. Після цього вибухи почастішали. Їх інтенсивність становила приблизно 2 вибухи на секунду.

Станом на 18:30 на горизонті видно жовті спалахи та стовп диму.

Як раніше повідомляв УНН, сьогодні вночі, о 3:30, надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Із зони ураження від надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Через вибухи на військових складах освітній процес тимчасово призупинили у 59 закладах освіти.