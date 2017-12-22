Новогодний стол-2018 обойдется украинцам на треть дороже чем в прошлом году

"В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2018 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2017 почти на треть (31,2%) и составит 1350 грн", - сообщил он.

Оливье

По расчетам специалистов, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 130,81 грн. Это на 26,5% больше, чем при праздновании Нового 2017 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда есть колбаса - 43,00 грн за 0,5 кг, 6 яиц - 14,87 грн, 0,5 кг зеленого горошка - 17 грн и 200 г майонеза - 9,50 грн. Еще в 19,44 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Сельдь под шубой

Немного дешевле - 84,68 грн - будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,4 кг). Львиную долю его стоимости составит сельдь - 70 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 9,50 грн, морковь - 1,22 грн, свекла - 1,49 грн, лук - 0,84 грн, картофель - 1,63 грн.

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Мясные продукты

Полкило нарезки из колбасы "Салями" будет стоить в среднем 74,66 грн, столько же подбрюшины копченой - 67,50 грн, а биток из свинины - 56 грн. За 1 кг куриного филе придется заплатить в среднем 85 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 282,96 грн.

Сельдь

Полкило традиционной для украинского стола сельди стоить 70 грн.

Овощи

В среднем за овощи для новогоднего стола придется отдать 141,12 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 11,62 грн, грибы (1 кг) - 36 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 36 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 19,50 грн, помидоры свежие (1 кг) - 38 грн.

Фрукты

На фрукты для праздничного стола украинцам придется потратить 100 грн. За 2 кг мандаринов надо заплатить 64,0 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 10 грн.

Хлеб и конфеты

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 15,81 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

Алкоголь

За бутылку шампанского "Артемовское" (0,75 л) придется отдать 90 грн. В полтора раза больше - 140 грн - будет стоить бутылка (0,5 л) коньяка "Шабо".

Безалкогольные напитки

Безалкогольные напитки обойдутся в 80,47 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 49,60 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) - 10,97 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) - 20,50 грн.

Деликатесы

За деликатесы придется дополнительно заплатить около 340 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 216,42 грн, а 200 г красной рыбы - в 118,86 грн. Таким образом, стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 1685,46 грн.

Киевлянам за новогодний стол придется заплатить в среднем больше, чем другим украинцам, - 1450,70 грн, что на треть больше стоимости новогоднего стола 2017 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 1897,87 грн.

Справка УНН: Расчет стоимости новогоднего стола в 2018 году сделан на основе данных Госкомстата, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 10 декабря 2017.

Напомним, в этом году рекордсменом подорожания среди так называемых социальных продуктов питания стало сало.