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Сало та свинина стали рекордсменами за ростом цін

Київ • УНН

 • 23039 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Цьогоріч рекордсменом подорожчання серед так званих соціальних продуктів харчування стало сало. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

Сало та свинина стали рекордсменами за ростом цін

За його підрахунками, у гривневому еквіваленті сало подорожчало на 27 грн за кілограм. Друге місце розділили свинина і вершкове масло: вони подорожчали на 26 грн за кг. Далі йде яловичина, яка також додала в ціні 26 грн за кг. Замикає топ-5 м'який сир, що подорожчав на 20 грн.

Якщо ж брати зростання цін у відсотках, то ситуація виглядає трохи інакше. Втім, сало все одно залишається лідером із показником в 68%. Друге місце посів буряк, вартість якого за рік зросла на 58%. На третьому місці розташувалася морква. Ціни на цей овоч зросли на 57%.

Свинина і яловичина подорожчали на 37% і 30% відповідно.

Нагадаємо, що однією з причин, чому сало в Україні б’є цінові рекорди, є скорочення поголів’я свиней у селян. А це, у свою чергу, зумовлено епідемією АЧС.

З 2016 року в Україні через африканську чуму знищили майже 78 тис. голів свиней.

Аби мінімізувати втрати фермерів і держави від АЧС нардеп Сергій Тригубенко запропонував відновити в Україні практику страхування господарств від хвороби. 

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