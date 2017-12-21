Сало и свинина стали рекордсменами по росту цен

По его подсчетам, в гривневом эквиваленте сало подорожало на 27 грн за килограмм. Второе место разделили свинина и сливочное масло: они подорожали на 26 грн за кг. Далее идет говядина, которая также прибавила в цене 26 грн за кг. Замыкает топ-5 мягкий сыр, который подорожал на 20 грн.

Если же брать рост цен в процентах, то ситуация выглядит несколько иначе. Впрочем, сало все равно остается лидером с показателем в 68%. Второе место заняла свекла, стоимость которой за год выросла на 58%. На третьем месте расположилась морковь. Цены на этот овощ выросли на 57%.

Свинина и говядина подорожали на 37% и 30% соответственно.

Напомним, что одной из причин, почему сало в Украине бьет ценовые рекорды, является сокращение поголовья свиней у селян. А это, в свою очередь, обусловлено эпидемией АЧС.

С 2016 года в Украине из-за африканской чумы уничтожили почти 78 тыс. голов свиней.

Чтобы минимизировать потери фермеров и государства от АЧС нардеп Сергей Тригубенко предложил восстановить в Украине практику страхования хозяйств от болезни.