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Новорічний стіл-2018 обійдеться українцям на третину дорожче ніж торік

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Середня вартість новорічного столу для українців цього року зросла майже на третину (31,2%) і складе 1350 грн. Такі дані навів директор Інституту аграрної економіки, Юрій Лупенко, передає УНН з посиланням на прес-службу інституту.

Новорічний стіл-2018 обійдеться українцям на третину дорожче ніж торік

“В середньому по Україні вартість новорічного столу 2018 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2017 майже на третину (31,2%) і складе 1350 грн”, — повідомив він.

Олів’є
За розрахунками спеціалістів, 3 кг салату “Олів’є” традиційної рецептури обійдеться у 130,81 грн. Це на 26,5 % більше, ніж при святкуванні Нового 2017 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса — 43,00 грн за 0,5 кг, 6 яєць — 14,87 грн, 0,5 кг зеленого горошку — 17 грн та 200 г майонезу — 9,50 грн. Ще у 19,44 грн обійдуться цибуля, морква, картопля та солоні огірки.

Оселедець під шубою
Трохи дешевше — 84,68 грн — коштуватиме салат “Оселедець під шубою” (1,4 кг). Левову частку його вартості складе оселедець — 70 грн за 0,5 кг. Майонез обійдеться у 9,50 грн, морква — 1,22 грн, буряк — 1,49 грн, цибуля — 0,84 грн, картопля — 1,63 грн.

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М’ясні продукти
Півкіло нарізки з ковбаси “Салямі” коштуватиме, в середньому, 74,66 грн, стільки ж підчеревини копченої — 67,50 грн, а биток зі свинини — 56 грн. За 1 кг курячого філе доведеться заплатити, в середньому, 85 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 282,96 грн.

Оселедець
Півкіло традиційного для українського столу оселедцю коштуватиме 70 грн.

Овочі
У середньому, за овочі для новорічного столу доведеться віддати 141,12 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 11,62 грн, гриби (1 кг) — 36 грн, перець солодкий (0,5 кг) — 36 грн, огірки свіжі (0,5 кг) — 19,50 грн, помідори свіжі (1 кг) — 38 грн.

Фрукти
На фрукти для святкового столу українцям доведеться витратити 100 грн. За 2 кг мандаринів треба заплатити 64,0 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн., лимон (200 г) — 10 грн.

Хліб та цукерки
Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 15,81 грн, а шоколадні цукерки — 170 грн за 1 кг.

Алкоголь
За пляшку шампанського “Артемівське” (0,75 л) доведеться віддати 90 грн. У півтора рази більше — 140 грн — коштуватиме пляшка (0,5 л) коньяку “Шабо”.

Безалкогольні напої
Безалкогольні напої обійдуться у 80,47 грн. За 2 л соку “Садочок” доведеться заплатити 49,60 грн, за воду “Моршинська” (1,5 л) — 10,97 грн, за солодку воду “Живчик” (2 л) — 20,50 грн.

Делікатеси
За делікатеси доведеться додатково заплатити близько 340 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 216,42 грн, а 200 г червоної риби — у 118,86 грн. Таким чином, вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 1685,46 грн.

Киянам за новорічний стіл доведеться заплатити в середньому більше, ніж іншим українцям, — 1450,70 грн, що на третину більше вартості новорічного столу 2017 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 1897,87 грн.

Довідка УНН: Розрахунок вартості новорічного столу у 2018 році зроблений на основі даних Держстату, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах в середньому по регіонах станом на 10 грудня 2017 року.

Нагадаємо, цьогоріч рекордсменом подорожчання серед так званих соціальних продуктів харчування стало сало.

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