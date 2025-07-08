Новоназначенный украинский посол в Анкаре вручил верительные грамоты президенту Турции

В Анкаре, в Президентском дворце новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Нариман Джелял вручил верительные грамоты Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом дипломат сообщил в соцсети Х, передает УНН.

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Он отметил, что с этого момента официально вступил во все полномочия для выполнения обязанностей посла в Турции.

Благодарен за очень теплый прием и выраженную поддержку. Уверен, что вместе с турецкими друзьями мы и в дальнейшем будем развивать и усиливать стратегическое партнерство между Украиной и Турецкой Республикой на благо наших народов во имя мира и процветания - написал Джелял.

В церемонии приняла участие вся семья украинского посла. Вручение верительных грамот является важным этапом для начала дипломатической миссии. Только после этого посол получает статус перед руководством государства пребывания.