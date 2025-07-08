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Новоназначенный украинский посол в Анкаре вручил верительные грамоты президенту Турции

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Нариман Джелял вручил верительные грамоты Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в Анкаре. Это событие официально предоставило ему полномочия для исполнения обязанностей посла.

Новоназначенный украинский посол в Анкаре вручил верительные грамоты президенту Турции

В Анкаре, в Президентском дворце новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Нариман Джелял вручил верительные грамоты Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом дипломат сообщил в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Он отметил, что с этого момента официально вступил во все полномочия для выполнения обязанностей посла в Турции.

Благодарен за очень теплый прием и выраженную поддержку. Уверен, что вместе с турецкими друзьями мы и в дальнейшем будем развивать и усиливать стратегическое партнерство между Украиной и Турецкой Республикой на благо наших народов во имя мира и процветания

- написал Джелял.

В церемонии приняла участие вся семья украинского посла. Вручение верительных грамот является важным этапом для начала дипломатической миссии. Только после этого посол получает статус перед руководством государства пребывания.

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Украина
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