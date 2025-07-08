Новопризначений український посол в Анкарі вручив вірчі грамоти президенту Туреччини

В Анкарі, в Президентському палаці новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Наріман Джелял вручив вірчі грамоти Президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану. Про це дипломат повідомив у соцмережі Х, передає УНН.

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Він зазначив, що з цього моменту офіційно набув усіх повноважень для виконання обов’язків посла в Туреччині.

Вдячний за дуже теплий прийом і висловлену підтримку. Впевнений, що разом з турецькими друзями ми й надалі розвиватимемо та посилюватимемо стратегічне партнерство між Україною і Турецькою Республікою на благо наших народів в ім'я миру та процвітання - написав Джелял.

У церемонії взяла участь уся родина українського посла. Вручення вірчих грамот є важливим етапом для початку дипломатичної місії. Лише після цього посол отримує статус перед керівництвом держави перебування.