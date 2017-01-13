Новорожденный ребенок умер в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 января. УНН. В роддоме №2 имени Святой Анны в Кропивницком умер новорожденный ребенок. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила начальник управления здравоохранения городского совета Оксана Макарук.
"Обстоятельства смерти младенца выясняет специальная комиссия", - сообщила О.Макарук.
По словам отца ребенка, сразу после родов ребенок чувствовал себя хорошо. А уже на следующий день произошла трагедия.
Получить комментарий от руководства больницы пока не удалось.
Напомним, как сообщал УНН, восьмилетний мальчик выпал с третьего этажа дома в Киеве.