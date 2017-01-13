Новонароджена дитина померла у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 січня. УНН. У пологовому будинку №2 імені Святої Анни у Кропивницькому померла новонароджена дитина. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила начальник управління охорони здоров’я міської ради Оксана Макарук.
“Обставини смерті немовляти наразі з’ясовує спеціальна комісія”, — повідомила О.Макарук.
За словами батька дитини, відразу після пологів дитина почувалася добре. А вже а наступний день сталася трагедія.
Отримати коментар від керівництва закладу поки не вдалося.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, восьмирічний хлопчик випав з третього поверху будинку у Рівному.