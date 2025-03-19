Новое регулирование меняет фармацевтический рынок: сколько аптек закроется из-за новых правил?

С 1 марта в Украине вступили в силу новые правила регулирования фармацевтического рынка. Одним из ключевых изменений стало ограничение наценки на все лекарственные средства, а также полный запрет маркетинговых договоров между аптеками и производителями. Эти меры имели целью снизить стоимость лекарств и повысить их доступность для украинцев, однако на практике они уже привели к обратному эффекту – закрытию аптек по всей стране и подорожанию ряда препаратов.

Уже сейчас крупные сети заявляют о вынужденном сокращении своего присутствия на рынке, а малые аптеки оказались на грани выживания, пишет УНН.

Первая волна закрытия аптек

Одной из первых о сокращении количества своих аптек заявила крупнейшая сеть Украины – "Подорожник". По словам ее СЕО Тараса Коляды, с начала года компания уже закрыла 9 аптек в разных областях, в частности в поселке Виньковцы на Ивано-Франковщине. Весной планируется закрыть еще 5 аптек, среди которых есть пункты в прифронтовом Харькове.

"Для нас эти закрытия обусловлены экономической целесообразностью, и это всегда огорчение, но в первую очередь это вредит конечному потребителю. Ведь чем больше аптек, тем выше между ними конкуренция — по цене, по качеству обслуживания, по ассортименту. Важно, чтобы у покупателей был выбор, где приобрести тот или иной препарат, и это можно было сделать быстро, буквально возле дома или работы. В ситуации, когда мы рискуем столкнуться с дефицитом нужных лекарств в аптеках и их придется заказывать заранее, возможно, и из других населенных пунктов, в первую очередь речь идет об угрозе здоровью сотням тысяч украинцев, которые живут вдоль 3000-километровой линии фронта и в отдаленных населенных пунктах", - пояснил Тарас Коляда.

"Аптека 9-1-1" также сообщила о вынужденном закрытии 4 аптек. До конца квартала компания планирует прекратить работу еще 37 аптек в Киеве и других регионах Украины.

"Мы вынуждены пойти на такой шаг из-за ограничений, введенных новым регулированием", - пояснили в пресс-службе компании.

В сети "Аптека Доброго дня" отметили, что пока планируют закрыть 7 своих заведений в связи с новыми правилами работы.

В то же время СЕО сети аптек "АНЦ" Николай Щербина в комментарии УНН сообщил, что крупные сети будут пытаться держаться до последнего, дотируя деятельность убыточных аптек за счет других пунктов и вкладывая в это деньги акционеров.

"Согласно нашим расчетам, в новой модели аптеки с товарооборотом до 800 тыс. грн являются убыточными. Именно поэтому эти изменения в первую очередь негативно повлияют на малый бизнес и аптеки в маленьких населенных пунктах и селах, где выручка всегда была значительно меньше, чем в крупных городах (средний товарооборот сельской аптеки – 500–600 тыс. грн)", - отметил он.

Малые аптеки под угрозой

Из-за правительственного нововведения малые аптеки могут вообще исчезнуть. Как отметила Елена Прудникова, владелица двух аптек в Киевской области и глава ОО "Всеукраинское объединение Николаевская фармацевтическая ассоциация "Фармрада", малые аптеки уже сейчас испытывают серьезное давление.

У нас за время полномасштабной войны, с 2023 года из 4000 аптек физических лиц-предпринимателей осталось только 1200. То есть, если не будет принято срочных мер по увеличению наценки в аптеке хотя бы до 35%, то эти последние 1200 в сельской местности, они все закроются - подчеркнула она.

Прудникова добавила, что 72% цены лекарственных средств зависит от производителя, а не от аптек, поэтому ограничение их наценки лишь ухудшает ситуацию для малых бизнесов.

Следует отметить, даже если вынести за скобки войну и прифронтовые территории, где фармацевты работают в условиях постоянной опасности, и посмотреть на регионы, которые отдалены от зон боевых действий, становится понятно, что аптечных пунктов недостаточно. Например, аптек вообще нет:

в 85 населенных пунктах Винницкой области;

в 54 населенных пунктах Волынской области;

в 141 населенном пункте Хмельницкой области;

в 625 населенных пунктах Ивано-Франковской области.

Почему закрываются аптеки?

Эксперты фармацевтического рынка объясняют, что к закрытию аптек привели несколько причин:

запрет маркетинговых соглашений между производителем и аптекой. Они были важным механизмом поддержки аптечной инфраструктуры (позволяли покрывать операционные расходы, расширять ассортимент лекарств, проводить социальные инициативы и обучение персонала), а пациенты могли получать скидки на ряд лекарственных средств, что делало их более доступными;

ограничение наценки на лекарства. Введенные ограничения уменьшили рентабельность малого аптечного бизнеса;

дефицит отдельных препаратов и подорожание лекарств, не вошедших в так называемый список ТОП 100. Из-за новой системы регулирования часть лекарств, в том числе и импортных, может исчезнуть с рынка, а аптеки не могут работать с пустыми полочками.

Пересмотрит ли правительство свою политику по регулированию фармацевтического рынка – вопрос открытый. Но уже сейчас понятно, что без внесения изменений украинцы рискуют потерять доступ к аптекам во многих населенных пунктах.