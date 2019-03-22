Новое землетрясение произошло в Турции

Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы в 11:20 по местному времени.

Магнитуда землетрясений составила 3,9 балла. Эпицентр залегал на глубине 7,86 км.

Напомним, вчера, 21 марта, в районе Айваджик турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.

Ранее землетрясение произошло утром 20 марта в провинции Денизли на юго-западе Турции. В результате три человека получили легкие ранения.