Новое землетрясение произошло в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В провинции Денизли района Ачипаям на юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 3,9 балла. Об этом сообщает Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН.
Согласно данным, подземные толчки были зафиксированы в 11:20 по местному времени.
Магнитуда землетрясений составила 3,9 балла. Эпицентр залегал на глубине 7,86 км.
Напомним, вчера, 21 марта, в районе Айваджик турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.
Ранее землетрясение произошло утром 20 марта в провинции Денизли на юго-западе Турции. В результате три человека получили легкие ранения.