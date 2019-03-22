Новий землетрус стався у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У провінції Денізлі району Ачіпаям на південному заході Туреччини стався землетрус магнітудою 3,9 бала. Про це повідомляє Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає УНН.
Згідно з даними, підземні поштовхи були зафіксовані об 11:20 за місцевим часом.
Магнітуда землетрусів склала 3,9 бала. Епіцентр залягав на глибині 7,86 км.
Нагадаємо, вчора, 21 березня, в районі Айваджік турецької провінції Чанаккале стався землетрус магнітудою 5 балів.
Раніше землетрус стався зранку 20 березня у провінції Денізлі на південному заході Туреччини. У результаті троє людей отримали легкі поранення.