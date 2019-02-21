У Туреччині стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У середу, в районі Айваджік турецької провінції Чанаккале стався землетрус магнітудою 5 балів, повідомляє Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає УНН.
Згідно з інформацією, підземні поштовхи зафіксовані о 21:23 (за місцевим часом).
Епіцентр залягав на глибині 5,1 кілометра.
Інформації про жертви і руйнування поки не надходило.
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Як повідомляв УНН, нещодавно землетрус магнітудою 4,1 зафіксували на грецькому острові Закінф.
Нагадаємо, в результаті землетрусу магнітудою 9,1, що стався в Індонезії 26 грудня 2004 року, і наступного за ним цунамі в країнах Тихоокеанського вогняного кільця загинуло понад 230 тисяч осіб.
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Нагадаємо, землетрус біля берегів Чилі забрав життя двох людей.
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