В Турции произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В среду, в районе Айваджик турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН.
Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 21:23 (по местному времени).
Эпицентр залегал на глубине 5,1 километра.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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Как сообщал УНН, недавно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на греческом острове Закинф.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 9,1, произошедшего в Индонезии 26 декабря 2004 года, и последовавшего за ним цунами в странах Тихоокеанского огненного кольца погибло более 230 тысяч человек.
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Напомним, землетрясение у берегов Чили унесло жизни двух человек.
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