В Турции произошло сильное землетрясение

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58763 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79063 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129738 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129824 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129489 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124931 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160444 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117813 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141415 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло сильное землетрясение

Киев  •  УНН

 • 14729 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В среду, в районе Айваджик турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН. 

Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 21:23 (по местному времени).

Эпицентр залегал на глубине 5,1 километра.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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Как сообщал УНН, недавно землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали на греческом острове Закинф.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 9,1, произошедшего в Индонезии 26 декабря 2004 года, и последовавшего за ним цунами в странах Тихоокеанского огненного кольца погибло более 230 тысяч человек.

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Напомним, землетрясение у берегов Чили унесло жизни двух человек.

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