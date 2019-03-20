Троє людей поранені через землетрус у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Троє людей отримали легкі поранення у результаті сильного землетрусу на південному заході Туреччини. Про це повідомив очільник Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих країни Мохаммад Гулоглу, передає УНН з посиланням на Hurriyet.
"Є три громадянина, які отримали легкі поранення", - зазначив Гулоглу.
З його слів, досі не було інформації про загиблих.
Землетрус стався зранку 20 березня у провінції Денізлі на південному заході Туреччини. Після нього була ще серія "афтершоків" - 31 менших за силою підземних поштовхів, магнітуда яких сягнула від 2,1 до 4,8.
У результаті землетрусу були пошкоджені деякі будівлі. Як зазначає видання, йдеться про близько 50 пошкоджень. У деяких районах провінції Денізлі оголосили попередження "не входити у будинки і не використовувати електрику".
Землетрус відчули в Ізмірі, Айдині, Муглі, Ушаку, Іспарті, Бурдурі і Анталії, а також Денізлі.
Нагадаємо, у Японії нещодавно стався землетрус.