Три человека ранены в результате землетрясения в Турции

"Есть три гражданина, которые получили легкие ранения", - отметил Гулоглу.

По его словам, до сих пор не было информации о погибших.

Землетрясение произошло утром 20 марта в провинции Денизли на юго-западе Турции. После него была еще серия "афтершоков" - 31 меньших по силе подземных толчков, магнитуда которых составила от 2,1 до 4,8.

В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Как отмечает издание, речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не входить в дома и не использовать электричество".

Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугле, Ушаке, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.

Напомним, в Японии недавно произошло землетрясение.