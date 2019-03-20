Три человека ранены в результате землетрясения в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Три человека получили легкие ранения в результате сильного землетрясения на юго-западе Турции. Об этом сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны Мохаммад Гулоглу, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.
"Есть три гражданина, которые получили легкие ранения", - отметил Гулоглу.
По его словам, до сих пор не было информации о погибших.
Землетрясение произошло утром 20 марта в провинции Денизли на юго-западе Турции. После него была еще серия "афтершоков" - 31 меньших по силе подземных толчков, магнитуда которых составила от 2,1 до 4,8.
В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Как отмечает издание, речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не входить в дома и не использовать электричество".
Землетрясение почувствовали в Измире, Айдыне, Мугле, Ушаке, Испарте, Бурдуре и Анталии, а также Денизли.
Напомним, в Японии недавно произошло землетрясение.