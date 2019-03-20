У Туреччині стався сильний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Землетрус магнітудою 5,8 балів за шкалою Ріхтера стався вчора на заході Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (ESMC).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Японії стався землетрус
За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився в 236 км на південний схід від міста Ізмір (2,5 млн жителів). Осередок землетрусу залягав на глибині 27 км.
Інформація про постраждалих і руйнування не надходила.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль.