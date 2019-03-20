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В Турции произошло сильное землетрясение

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера произошло вчера на западе Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

В Турции произошло сильное землетрясение

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По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир (2,5 млн жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Мексике активизировался вулкан Попокатепетль.

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