В Турции произошло сильное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Землетрясение магнитудой 5,8 баллов по шкале Рихтера произошло вчера на западе Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).
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По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир (2,5 млн жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 27 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Мексике активизировался вулкан Попокатепетль.