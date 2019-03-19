В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль, выбросив облако пепла и вызвав оползни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Independent.
По данным издания, Консультационный центр по вулканическому пеплу Вашингтона (VAAC) предупредил, что взрыв в вулкане в центральной Мексике состоялся вчера в 21:38 по местному времени.
В Мексиканском национальном центре по борьбе со стихийными бедствиями (CENAPRED) сообщается, что взрыв вызвал выброс пепла в воздух в радиусе около 1,2 км.
Сообщений о травмированных или пострадавших нет.
Напомним, в Индонезии произошло мощное землетрясение.