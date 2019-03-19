В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

По данным издания, Консультационный центр по вулканическому пеплу Вашингтона (VAAC) предупредил, что взрыв в вулкане в центральной Мексике состоялся вчера в 21:38 по местному времени.

В Мексиканском национальном центре по борьбе со стихийными бедствиями (CENAPRED) сообщается, что взрыв вызвал выброс пепла в воздух в радиусе около 1,2 км.

Сообщений о травмированных или пострадавших нет.

Напомним, в Индонезии произошло мощное землетрясение.