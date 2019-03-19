У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль, викинувши хмару попелу та спричинивши зсуви ґрунту. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Independent.
За даними видання, Консультаційний центр з вулканічного попелу Вашингтона (VAAC) попередив, що вибух у вулкані в центральній Мексиці відбувся вчора о 21:38 за місцевим часом.
У Мексиканському національному центрі з боротьби зі стихійними лихами (CENAPRED) повідомляється, що вибух спричинив викид попелу у повітря в радіусі близько 1,2 км.
Повідомлень про травмованих чи постраждалих немає.
Нагадаємо, в Індонезії стався потужний землетрус.