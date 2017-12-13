Новый тренер "Боруссии" помог команде прервать безвыигрышную серию
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Петер Штегер с победы дебютировал на посту главного наставника дортмундской “Боруссии” в поединке 16-го тура Бундеслиги против “Майнца”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Боруссии”.
“Шмели” на выезде благодаря голам Сократиса Папастатопулус и Синдзи Кагавы во втором тайме торжествовали с результатом 2: 0.
Примечательно, что наш Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав и провел на поле все 90 минут.
Таким образом, в “Боруссии” прервалась серия из семи матчей без побед.
Отметим, что дортмундский клуб набрал 25 очков и поднялся на 4-е место.
Напомним, как сообщал УНН, “Боруссия” Ярмоленко назначила нового главного тренера.