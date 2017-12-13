Новий тренер "Борусії" допоміг команді перервати безвиграшну серію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Петер Штегер з перемоги дебютував на посту головного наставника дортмундської “Борусії” у поєдинку 16-го туру Бундесліги проти “Майнца”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Борусії”.
“Джмелі” на виїзді завдяки голам Сократіса Папастатопулуса і Сіндзі Кагави у другому таймі тріумфували з результатом 2:0.
Примітно, що наш Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу і провів на полі усі 90 хвилин.
Таким чином, у “Борусії” перервалась серія із семи матчів без перемог.
Відзначимо, що дортмундський клуб набрав 25 очок і піднявся на 4-те місце.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Борусія” Ярмоленка призначила нового головного тренера.