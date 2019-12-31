Новый год шагает по планете: первыми 2020-й встретили тихоокеанские государства

Так, в 12:00 по Киеву эти страны уже провели год свиньи и встретили Новый год - год крысы.

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Отметим, следующей Новый год будет праздновать Новая Зеландия - в 13:00 по киевскому времени.

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Напомним, участники 24-й Украинской антарктической экспедиции поздравили всех с Новым годом.