Сніжне вітання з Антарктиди: полярники побажали українцям сонця і миру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції привітали усіх з Новим роком. Про це повідомляє УНН із посиланням на МОН.

Вони побажали побільше добра, щирих усмішок, радості від життя і впевненості в завтрашньому дні, підкорення нових вершин та наукових відкриттів, позитивних емоцій, мирного неба над головою, сонячної погоди надворі та в родинах й багато іншого.

“З протилежного боку планети учасники 24-ї Української антарктичної експедиції хочуть привітати всіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Від себе хочу побажати кожному українцю у новому 2020 році, нехай Бог дасть розум та душевний спокій, щоб змиритися з тим, чого не можна змінити, і сили та впевненості аби змінити те, що можна змінити, і мудрості відрізнити одне від другого”, — сказано у повідомленні.

Зазначимо, що зараз на українській антарктичній станції “Академік Вернадський” перебуває 12 учасників річної експедиції: 10 полярників та 2 полярниці. Вони працюють в Антарктиді вже близько 10 місяців.

Нагадаємо, повітряні сили України поділились відео, в якому зібрали найяскравіші моменти 2019 року.

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