Снежное поздравление с Антарктиды: полярники пожелали украинцам солнца и мира

Они пожелали побольше добра, искренних улыбок, радости от жизни и уверенности в завтрашнем дне, покорения новых вершин и научных открытий, положительных эмоций, мирного неба над головой, солнечной погоды на улице и в семьях и многое другое.

"С противоположной стороны планеты участники 24-й Украинской антарктической экспедиции хотят поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. От себя хочу пожелать каждому украинцу в новом 2020 году, пусть Бог даст разум и душевный покой, чтобы смириться с тем, что нельзя изменить, и силы и уверенности чтобы изменить то, что можно изменить, и мудрости отличить одно от другого", - сказано в сообщении.

Отметим, что сейчас на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" находится 12 участников летней экспедиции: 10 полярников и 2 полярници. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.

Напомним, воздушные силы Украины поделились видео, в котором собрали самые яркие моменты 2019 года.