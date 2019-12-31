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Вище неба: Повітряні Сили поділились найяскравішими миттєвостями 2019 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Повітряні сили України поділились відео, в якому зібрали найяскравіші моменти 2019 року, передає УНН.

Своє відео вони назвали "Вище неба". На записі можна побачити бойову та транспортну авіацію, а також кадри із військових навчань.

Крім того, на офіційній сторінці Повітряних сил зазначено, що інтенсивність польотів авіації щороку зростає. І 2019-й не став винятком. Авіаційні підрозділи провели понад 1000 льотних змін із загальним нальотом більше 10 000 годин. Льотні зміни проходили як удень, так і вночі в різних метеоумовах.

Екіпажі тактичної та транспортної авіації вчилися виконувати завдання як самостійно, так і у складі пар, ланок, ескадрилей і груп тактичного призначення. Завдання – максимально ускладнені.

Основна увага у підготовці екіпажів приділялась питанням бойового застосування. Льотний склад виконав майже 9500 їх практичних видів: повітряні бої, перехоплення, бомбометання, тактичні й практичні стрільби по повітряних і наземних цілях, подолання системи ППО тощо.

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Відбулися чотири льотно-методичні збори і кількадесят тактичних навчань. Таким високим показникам сприяла, зокрема, достатня кількість пального: цього року жодна авіабригада не відчула браку ПММ.

Як зазначено у повідомленні, сили і засоби авіації виконували завдання в інтересах підготовки інших видів. Загалом у 2019-му близько трьох десятків навчань проходили у взаємодії з Сухопутними військами, ВМС і Десантно-штурмовими військами. Це дозволило покращити взаємодію між штабами авіаційних бригад та підрозділів інших видів ЗСУ.

"Триває робота з відновлення авіатехніки. Підрозділи регулярно отримують відновлену чи модернізовану техніку і озброєння, значна кількість якої раніше перебувала на зберіганні. До авіабригад після заводського ремонту надійшло понад два десятки повітряних суден. Наприклад, у листопаді та грудні авіатори отримали 4 винищувачі МіГ-29, що пройшли комплекс ремонтно-відновлювальних робіт на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі", - повідомили у Повітряних силах.

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