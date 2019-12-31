Выше неба: Воздушные Силы поделились самыми яркими мгновениями 2019 года

Свое видео они назвали "Выше неба". На записи можно увидеть боевую и транспортную авиацию, а также кадры с военных учений.

Кроме того, на официальной странице Воздушных сил указано, что интенсивность полетов авиации ежегодно растет. И 2019-й не стал исключением. Авиационные подразделения провели более 1000 летных смен с общим налетом более 10000 часов. Летные смены проходили как днем, так и ночью в различных метеоусловиях.

Экипажи тактической и транспортной авиации учились выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе пар, звеньев, эскадрилий и групп тактического назначения. Задачи - максимально трудные.

Основное внимание в подготовке экипажей уделялось вопросам боевого применения. Летный состав выполнил почти 9500 их практических видов: воздушные бои, перехваты, бомбометания, тактические и практические стрельбы по воздушным и наземным целям, преодоление системы ПВО и тому подобное.

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Состоялись четыре летно-методические сборы и несколько тактических учений. Таким высоким показателям способствовало, в частности, достаточное количество горючего: в этом году ни одна авиабригада не почувствовала нехватки ГСМ.

Как отмечается в сообщении, силы и средства авиации выполняли задачи в интересах подготовки других видов. Всего в 2019 году около трех десятков учений проходили во взаимодействии с Сухопутными войсками, ВМС и десантно-штурмовой войсками. Это позволило улучшить взаимодействие между штабами авиационных бригад и подразделений других видов ВСУ.

"Продолжается работа по восстановлению авиатехники. Подразделения регулярно получают восстановленную или модернизированную технику и вооружение, значительное количество которой ранее находилась на хранении. В авиабригады после заводского ремонта поступило более двух десятков воздушных судов. Например, в ноябре и декабре авиаторы получили 4 истребителя МиГ-29 прошедших комплекс ремонтно-восстановительных работ на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе", - сообщили в Воздушных силах.