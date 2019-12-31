Новий рік крокує планетою: першими 2020-й зустріли тихоокеанські держави
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Тихоокеанські держави Самоа і Кірібаті вже зустріли Новий рік. Про це повідомляє УНН.
Так, о 12:00 за Києвом ці країни вже провели рік свині та зустріли Новий рік – рік пацюка.
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Зазначимо, наступною Новий рік буде святкувати Нова Зеландія – 0 13:00 за Київським часом.
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Нагадаємо, учасники 24-ї Української антарктичної експедиції привітали усіх з Новим роком.