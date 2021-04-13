Новый рекорд: цена биткоина превысила 62 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 14:00 вторника, 13 апреля, цена криптовалюты биткоин обновила исторический максимум и достигла 62 тысяч 695 долларов за единицу, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.
Детали
Так, биткоин достиг отметки в 62 695,55 долларов, что эквивалентно более чем 1,75 млн украинских гривен.
Стоит отметить, что цена за криптовалюту бьет рекорды уже несколько месяцев подряд. Так, только в феврале биткоин достиг отметки сначала 56 тыс. за единицу, а уже на следующий день - 57 тыс. долларов.
Напомним
Недавно украинские чиновники задекларировали биткоинов на сумму 75 млрд гривен.