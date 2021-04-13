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Новый рекорд: цена биткоина превысила 62 тыс. долларов

Новый рекорд: цена биткоина превысила 62 тыс. долларов

Киев  •  УНН

 • 20173 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. По состоянию на 14:00 вторника, 13 апреля, цена криптовалюты биткоин обновила исторический максимум и достигла 62 тысяч 695 долларов за единицу, передает УНН со ссылкой на CoinDesk.

Детали

Так, биткоин достиг отметки в 62 695,55 долларов, что эквивалентно более чем 1,75 млн украинских гривен.

Стоит отметить, что цена за криптовалюту бьет рекорды уже несколько месяцев подряд. Так, только в феврале биткоин достиг отметки сначала 56 тыс. за единицу, а уже на следующий день - 57 тыс. долларов.

Напомним

Недавно украинские чиновники задекларировали биткоинов на сумму 75 млрд гривен.

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